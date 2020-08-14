Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 15 августа

15 августа в Костанайской области будет облачно, с прояснениями, временами дождь, местами гроза, туман. Возможен град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха +10…+15, на юге области +18. Днем +20…+25, на юге +28.

В Костанае дождь, гроза.

Ночью +11…+13, днем +23…+25 градусов.

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