Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 24 июля

24 июля в Костанайской области местами ожидается сильный дождь.
Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Костанае 24 июля ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем порывы 18 м/с.
Температура ночью ожидается +20, днем +21 градус.
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48220 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2123 - в Костанайской области