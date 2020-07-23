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Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 24 июля

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24 июля в Костанайской области местами ожидается сильный дождь.

Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Костанае 24 июля ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем порывы 18 м/с.

Температура ночью ожидается +20, днем +21 градус.

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