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Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 24 марта

— Сегодня, 20:43
Изображение для новости: Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 24 марта

pixabay.com

24 марта в Костанайской области ожидаются ночью и утром на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью и утром на юге, востоке области туман.

Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в Костанае ожидается-1, днём +1 градус. Ветер северный 6/12 метров в секунду.



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