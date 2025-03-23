В связи с добеганием воды за счет сбросов с Троицкий ГРЭС Россииской Федерации на гидрологическом...
24 марта в Костанайской области ожидаются ночью и утром на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед.
Ночью и утром на юге, востоке области туман.
Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в Костанае ожидается-1, днём +1 градус. Ветер северный 6/12 метров в секунду.
В воскресенье, 23 марта, на Земле началась магнитная буря, которая к концу дня достигнет уровня...
В рамках мониторинга паводковой ситуации в регионе, проведено аэровизуальное обследование. Цель - выявление потенциально опасных...
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