11 июня днем на западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град.

На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 11 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

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