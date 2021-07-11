USD 429.34
EUR 508.9
RUB 5.78
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

wikipedia.org

В Костанайской области ожидается ночью, местами днем, на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. 

Местами будет гроза, град, туман.

В Костанае ночью ожидается температура +17, днём +13 градусов. Ожидается дождь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В WhatsApp исчезнет раздражающая многих особенность