Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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В Костанайской области ожидается ночью, местами днем, на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
Местами будет гроза, град, туман.
В Костанае ночью ожидается температура +17, днём +13 градусов. Ожидается дождь.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области