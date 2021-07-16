Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

alau.kz
В Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами ожидается туман.
На большей части Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в РГП «Казгидромет»
Ожидается температура ночью в Костанае ночью +16, днем +22 градуса.
Возможен дождь.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области