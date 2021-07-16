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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

alau.kz

В Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами ожидается туман. 

На большей части Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в РГП «Казгидромет»

Ожидается температура ночью в Костанае ночью +16, днем +22 градуса.

Возможен дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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