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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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На северо-западе Костанайской области ожидается гроза.

Ветер западный, днем при грозе 15-20 метров в секунду.

На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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