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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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Днем 20 марта на севере Костанайской области ожидается низовая метель.

На востоке и юге области туман.

Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 20 марта ожидается ветер юго- западный днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается -17, днём -12 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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