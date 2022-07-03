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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото из открытых источников

На юге, востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал.

Ветер северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с.

В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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