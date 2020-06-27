Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
20319 - зарегистрированно
12738 - выздоровевших
166 - летальных случаев
451 - в Костанайской области
По данным филиала РГП «Казгидромет» 28 июня в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, туман, град.
Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае утром и днем 28 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
Ночью будет температура +12, днем +16 градусов.
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