Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

фото из открытых источников
27 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град.
Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.
Ночью в Костанае ожидается температура +18, днем +20 градусов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
81720 - зарегистрированно
51823 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2296 - в Костанайской области