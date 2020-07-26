USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

фото из открытых источников

Vinkmag ad

27 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град.

Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.   

Ночью в Костанае ожидается температура +18, днем +20 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

81720 - зарегистрированно

51823 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2296 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области завершен первый этап республиканского конкурса «Лучший сельский аким»