Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Днем на юге области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на востоке, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 24-29, на юге области 32 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.