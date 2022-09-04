Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Объявлено штормовое предупреждение. Сообщение распространили синоптики «Казгидромета».

5 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза.

Ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 37 градусов. На большей части сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

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