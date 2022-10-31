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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото из открытых источников

Ночью в западной половине области 1 ноября ожидаются дождь, снег, днем на большей части области
осадки дождь, снег.

На западе, севере, востоке области гололед, низовая метель. Ветер южный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5, днем 4-9, на юге области 12 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, сне), гололед. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха
ночью 0-2, днем 4-6 тепла

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