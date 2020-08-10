Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

11 августа в Костанайской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, на юге области +18 градусов. Днем +22…+27, на западе области +17.

В Костанае временами дождь, гроза. Днем порывы ветра 18 м/с.

Ночью +13…+15 градусов. Днем +22…+24.

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