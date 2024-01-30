Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается небольшой снег, метель, днем на западе, севере, юге области снег, метель. На западе, севере, в центре области туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20 градусов, на востоке области 25, днем 7-12, на востоке области 16 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 9-11 мороза.

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