Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz
Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается небольшой снег, метель, днем на западе, севере, юге области снег, метель. На западе, севере, в центре области туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20 градусов, на востоке области 25, днем 7-12, на востоке области 16 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 16-18, днем 9-11 мороза.
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