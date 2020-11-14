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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.

Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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