Фото alau.kz/Н.Луговской
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, сообщают синоптики Казгидромета.
8 мая днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза.
Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.
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