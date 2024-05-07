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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото alau.kz/Н.Луговской

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, сообщают синоптики Казгидромета.

8 мая днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза.

Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

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