USD 443.72
EUR 482.28
RUB 4.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фотография для новости Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области 1 апреля

alau.kz

21 мая на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18, на западе, севере области 21 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 19-21 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Разработаны новые правила определения размера и выплаты пенсий в РК