Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

21 мая на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, юго-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18, на западе, севере области 21 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 19-21 тепла.

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