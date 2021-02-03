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Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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4 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Об этом сообщают синоптики Казгидромета. 

В Костанае 4 февраля также ожидаются туман, гололед.

Ветер юго-восточный со скоростью 3-6 метров в секунду.

Температура ночью -4 градуса, днём -3.

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