USD 415.96
EUR 502.19
RUB 5.65
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

alau.kz

Vinkmag ad

20 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман.

Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

Температура в Костанае ночью ожидается -17, днём -16 градусов.

Ожидается снег.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Месячная норма осадков выпала за 12 часов в Костанае
Следующая новость

Почти 500 нарушений ПДД выявлено полицейскими Костанайской области за первый день операции «Безопасная дорога»