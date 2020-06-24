Штормовое предупреждение объявлено 25 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
18765 - зарегистрированно
11585 - выздоровевших
134 - летальных случаев
369 - в Костанайской области
По данным филиала РГП «Казгидромет», 25 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, ночью местами на большей части территории дождь, местами гроза, возможен град.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 18-20 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12, на юге области +17. Днем +17…+22, на юге области +25…+30 градусов.
В Костанае днем дождь, гроза. Днем порывы ветра 18 м/с.
Ночью +10…+12, днем +18…+20 градусов.
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