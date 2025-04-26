На месте Наримановского рынка намерены возвести школу на 1200 мест, поскольку там ощущается нехватка ученических...
27 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град.
Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.
Ночью в Костанае ожидается температура +12, днем +18 градусов.
На одну платную дорогу в Костанайской области станет больше. С 28 апреля трасса "Костанай-Денисовка" станет...
Костанайцы пересылают друг другу сообщения о том, что якобы с 9 мая 2025 года в Казахстане...
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