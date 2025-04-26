27 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град.

Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью в Костанае ожидается температура +12, днем +18 градусов.

Костанайцы пересылают друг другу сообщения о том, что якобы с 9 мая 2025 года в Казахстане...

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