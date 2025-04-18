Ночью 19 апреля на севере, востоке Костанайской области небольшие осадки — дождь, снег.

Днем на севере, востоке области ожидается дождь, гроза.

Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный 9-14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается ночью 0-5 тепла, на севере, востоке области 3 мороза, днем 13-18, на севере области 10, на западе, юге области 21 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 16-18 тепла.

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