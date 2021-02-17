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Штормовое предупреждение распространили синоптики

фото alau.kz

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18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед.

Днем местами сильные осадки (дождь, снег).

Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с.

В Костанае днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет -14 градусов, днём -13.

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