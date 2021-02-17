Штормовое предупреждение распространили синоптики

фото alau.kz
18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед.
Днем местами сильные осадки (дождь, снег).
Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с.
В Костанае днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет -14 градусов, днём -13.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области