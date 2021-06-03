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Штормовое предупреждение распространили синоптики

В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 

Местами шквал, возможен град.

Ночью в Костанае ожидается температура ночью +13, днём +19 градусов. Ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью возможен дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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