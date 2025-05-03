В поселке Карабалык Костанайской области при обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали...
4 мая ночью в Костанайской области ожидаются гроза, град.
Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.
В Костанае 4 мая ночью ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью в Костанае ожидается +12 градусов. Днём +12 градусов.
В пресс-службе акима Костаная прокомментировали задымление. По адресу ул. Кобланды батыра, 31/1, произошло возгорание в...
Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего...
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