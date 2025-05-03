4 мая ночью в Костанайской области ожидаются гроза, град.

Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Костанае 4 мая ночью ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанае ожидается +12 градусов. Днём +12 градусов.

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