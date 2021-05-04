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Штормовое предупреждение распространили синоптики Костанайской области

korki.lol

Днем 5 мая в Костанайской области ожидается южный ветер, местами со скоростью до 15-20 метров в секунду. 

Местами ожидается гроза.

В Костанае ночью ожидается температура +14 градусов, днём +25.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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