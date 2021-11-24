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Штормовое предупреждение распространили синоптики в Костанайской области

dubna.ru

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25 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

В Костанае ночью ожидается температура -18 градусов. Днём — 10 градусов.

Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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