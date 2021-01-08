Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

По данным филиала РГП «Казгидромет» 9 января в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман.

Ветер южный местами 15-20 м/с.

«Просьба организовать и провести комплекс мер по недопущению гибели людей, оповестить население по средствам массовой информации, привести в готовность силы и средства аварийно-спасательных служб, усилить контроль за движением транспорта, состоянием дорог и мостов, обеспечить устойчивость работы объектов жизнеобеспечения, проверить готовность средств связи и оповещения»,- говорится в сообщении ДЧС.

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