Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

kaztag.kz
Синоптики Казгидромета распространили сообщение о штормовом предупреждении в Костанайской области.
Днем 18 мая в Костанайской области ожидается сильная жара до 35 градусов, местами гроза, шквал.
Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
В Костанае ночью ожидается температура +17, утром +18 градусов.
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