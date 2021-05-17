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Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

kaztag.kz

Синоптики Казгидромета распространили сообщение о штормовом предупреждении в Костанайской области. 

Днем 18 мая в Костанайской области ожидается сильная жара до 35 градусов, местами гроза, шквал.

Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +17, утром +18 градусов.

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