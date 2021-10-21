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Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

qostanay.tv

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22 октября на северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель.

Ночью на западе области гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем на юге, юго-востоке 23-28 м/с.

В Костанае ночью 22 октября ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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