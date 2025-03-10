Ночью 11 марта на севере, востоке, юге Костанайской области снег, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки — снег, дождь.

На востоке, юге области гололед, туман.

Ветер западный, северо-западный 9-14, ночью на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на севере области 12 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза.

В Костанае будет облачно, ночью и утром снег. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8, днем 0-2 мороза.

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