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Штормовое предупреждение распространили в Костанайской области

Штормовое предупреждение распространили в ДЧС Костанайской области. 

18 октября в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

Днем резкое понижение температуры воздуха до 2-10 тепла.

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