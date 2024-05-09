Штормовое предупреждение — туман в Костанайской области

Фото alau.kz
Казгидромет распространил штормовое предупреждение. 10 мая ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.
Ветер северо-западный с переходом юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Костанае 10 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.
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