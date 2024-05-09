Штормовое предупреждение — туман в Костанайской области

Казгидромет распространил штормовое предупреждение. 10 мая ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Ветер северо-западный с переходом юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанае 10 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.