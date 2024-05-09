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Штормовое предупреждение — туман в Костанайской области

Фотография для новости Не видно домов. Плотный туман накрыл Костанай

Фото alau.kz

Казгидромет распространил штормовое предупреждение. 10 мая ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Ветер северо-западный с переходом юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанае 10 мая ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

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