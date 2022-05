Штормовое предупреждение в Костанае. Ожидается сильный ветер и гроза

Eine Frau steht am 28.10.2013 in der Innenstadt von Frankfurt am Main (Hessen) an einer Kreuzung, während starker Wind ihre Frisur durcheinander bringt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa — Bildfunk+++

В Костанайской области службой спасения распространено штормовое предупреждения. По информации Департамента по ЧС 19 мая на территории региона ожидается сильный ветер, местами с порывами до 30 метров в секунду. Также в этот день по прогнозу возможна гроза. COVID-2019 в Казахстане 107262 - зарегистрированно 101877 - выздоровевших 1671 - летальных случаев 3463 - в Костанайской области

