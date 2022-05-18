Штормовое предупреждение в Костанае. Ожидается сильный ветер и гроза

В Костанайской области службой спасения распространено штормовое предупреждения.

По информации Департамента по ЧС 19 мая на территории региона ожидается сильный ветер, местами с порывами до 30 метров в секунду.

Также в этот день по прогнозу возможна гроза.

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