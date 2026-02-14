Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье в Костанайской области.
По прогнозам, в дневные часы в регионе ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололёд. В отдельных районах возможен туман, что может ухудшить видимость на дорогах.
Кроме того, прогнозируется усиление ветра — порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют жителям области соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными на дорогах.
«Подготовьте оригиналы документов»: казахстанцам сделали важное предупреждение
Отмены прививок нет: Минздрав сделал заявление по кори
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.