Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье в Костанайской области.

По прогнозам, в дневные часы в регионе ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололёд. В отдельных районах возможен туман, что может ухудшить видимость на дорогах.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра — порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям области соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными на дорогах.

