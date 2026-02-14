USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Штормовое предупреждение в Костанайской области 

Изображение для новости: Штормовое предупреждение в Костанайской области 

Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье в Костанайской области.

По прогнозам, в дневные часы в регионе ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололёд. В отдельных районах возможен туман, что может ухудшить видимость на дорогах.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра — порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям области соблюдать осторожность, учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными на дорогах.



