Штраф 417 тысяч тенге. «Запреты на выезд и блокировку счетов» объяснили в органах юстиции объяснили

Пользователи WhatsApp пересылают уведомление со ссылкой на Департамент юстиции Павлодарской области. Якобы по указу судебных исполнителей на получателя сообщения будет наложен административный штраф, заблокированы все банковские счета и личные данные, запрещен выезд за пределы РК и недоступны услуги ЦОНа. Чтобы получить подробную информацию, предлагается связаться с судебным исполнителем. Это мошенничество, сообщает Stopfake.kz

Департамент юстиции Павлодарской области сообщает, что никакого отношения к рассылке не имеет. Так действуют аферисты.

«Мошенники представляются сотрудниками департамента либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф, задолженность. Утверждают, что будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение и т. д. А также оставляют номер телефона для связи.

Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (Ф. И. О., ИИН, адрес, телефон).

Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS.

Также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким-либо ссылкам.

В случае столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы.

Также убедительно просим жителей области разъяснить пожилым родственникам об опасности интернет-мошенничества. Не доверяйте звонкам незнакомых лиц», — сказано в официальном сообщении пресс-службы Департамента юстиции Павлодарской области на официальной странице в Instagram.

Сведения о деятельности Департамента юстиции можно получить, позвонив по телефонам: 8(7182) 32-67-04, +7-708-466-67-15.

«В случае поступления звонков от лиц, требующих погашения задолженности, вы можете проверить информацию о наличии либо отсутствии в отношении вас исполнительного документа посредством Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (aisoip.adilet.gov.kz)», — напоминает пресс-служба Департамента юстиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.