Штраф 454 тысячи и конфискация: чем закончилась проверка магазина в Рудном





В Рудном предпринимателя привлекли к административной ответственности за хранение табачной продукции без средств идентификации и учётно-контрольных марок.

Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Рудного.

Как установил суд, во время проверки, проведённой Управлением государственных доходов по Рудному, в одном из городских магазинов обнаружили 990 пачек сигарет общей стоимостью 421 тысяча тенге. На табачной продукции отсутствовали необходимые средства идентификации и учётно-контрольные марки.

В судебном заседании предприниматель полностью признала вину и попросила строго её не наказывать.

Суд признал вину доказанной. При назначении взыскания признание вины было учтено в качестве смягчающего обстоятельства.

Предпринимателю назначили административный штраф в размере 454 125 тенге. Кроме того, все 990 пачек сигарет конфисковали. Они подлежат последующему уничтожению.

Постановление суда вступило в законную силу.

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