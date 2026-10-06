Штраф 454 тысячи и конфискация: чем закончилась проверка магазина в Рудном

В Рудном предпринимателя привлекли к административной ответственности за хранение табачной продукции без средств идентификации и учётно-контрольных марок.
Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Рудного.
Как установил суд, во время проверки, проведённой Управлением государственных доходов по Рудному, в одном из городских магазинов обнаружили 990 пачек сигарет общей стоимостью 421 тысяча тенге. На табачной продукции отсутствовали необходимые средства идентификации и учётно-контрольные марки.
В судебном заседании предприниматель полностью признала вину и попросила строго её не наказывать.
Суд признал вину доказанной. При назначении взыскания признание вины было учтено в качестве смягчающего обстоятельства.
Предпринимателю назначили административный штраф в размере 454 125 тенге. Кроме того, все 990 пачек сигарет конфисковали. Они подлежат последующему уничтожению.
Постановление суда вступило в законную силу.
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