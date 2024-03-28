Штраф 664 000 тенге за ролик в YouTube заплатить житель Костанайской области

Карабалыкским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении по статье «Клевета с использованием средств массовой информации». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По обстоятельствам дела, 13 февраля С. в социальной сети «YouTube» выложил видеоролик, в котором высказывал свое мнение о непрофессионализме участкового инспектора полиции, некачественном составлении протокола об административном правонарушении, схемы ДТП, и, как следствие необоснованном обвинении Б. в совершении ДТП.

Судом установлено, что С. заведомо зная, что постановлениями отдела полиции и судов Б. признан виновным в совершении ДТП, в своем видеоролике распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство участкового инспектора полиции, подрывающие его репутацию с использованием социальных сетей.

Постановлением Карабалыкского районного суда С. признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 180 месячных расчетных показателей – 664 560 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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