Штраф без предупреждения. Усилена ответственность за пожарную безопасность

Пожароопасный период в этом году проходит в условиях объявленного режима ЧП. Из-за этого нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой уже не предупреждения, как раньше, а сразу штрафы, передает alau.kz

Наступил пожароопасный период и сотрудники управления ЧС открывают сезон рейдов по дачным участкам. Все как обычно, но в условиях объявленного режима ЧП, ответственность усилена. Теперь сжигание мусора и травы без соблюдения установленных правил сразу повлечет штрафы без каких-либо предупреждений. Сотрудники обещают составлять протокол на каждого, кто будет уличен в нарушении закона. И хотя сейчас въезд на дачи запрещен, а значит вероятность пожаров заметно снижена, рейды здесь все равно обещают проводить регулярно.

«В связи с погодными условиями, когда стоит жаркая погода, то проводим ежедневные рейды. В основном это вечером, так как днем люди находятся на работе, вечером все уже дома – начинают убираться, кто-то субботник делать. Особенно в дачных обществах,»- сообщил старший инженер управления ЧС города Костанай Таштимир Кускулаков.

Но не только дачи станут объектом проверок. Рейды пройдут и в городе. Ведь кроме людей к ответственности могут привлечь и организации.

«За несоблюдение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой распространение пожара и также захоронение твердых бытовых отходов и сжигание мусора санкция статьи для физических лиц 5 МРП, для должностных лиц и некоммерческих организаций от 20 МРП. А по статье 336 санкция предусматривает для субъектов малого и среднего предпринимательства от 25 месячных расчетных показателей,»- рассказал Алмаз Тулендин, заместитель начальника управления ЧС города Костанай.

Примеров привлечения к таким штрафам в Костанае пока зафиксировано не было.

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