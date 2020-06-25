Штраф более 50 тысяч тенге получил мужчина, выбросивший строительный мусор на территорию памятника

Две недели назад в огромную гору свалки превратился археологический памятник, расположенный в городе Рудном. На Алексеевской стоянке, памятнике эпохи бронзы, неизвестные лица выбросили около 20 Камазов строительного мусора. Сотрудники полиции уже установили виновника и оштрафовали, теперь им занимаются экологи, передает alau.kz

Почти две недели назад на Алексеевской стоянке неизвестное лицо выгрузило около 20 Камазов строительного мусора. Экоактивист Максим Фролов прислал в редакцию Алау видео с места, где некогда был чистый и аккуратный исторический памятник эпохи бронзы. Рудничан возмутило, то что территорию жертвенного холма привели в порядок, но кто-то не пожалел ни памятник, ни труд людей. Поскольку это место исторический памятник, то оно охраняется государством. Но для недобросовестных жителей Алексеевская стоянка, все-таки остается излюбленным местом для выброса разного мусора. Дело в том, что ни камер, ни ограждений там нет. В планах у властей Рудного уже давно было оградить эту территорию, но они остаются только планами, из-за нехватки денег. Однако, продвижение в этом вопросе есть.

«Нами совместно с экоактивистом было подано заявление в отдел полиции города Рудный, для установления и привлечения к ответственности виновных лиц. В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками полиции нарушитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье 505», — рассказал государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Саттар Хамитов.

Виновником оказался не подрядчик, как ранее думали волонтеры и экологи, а физическое лицо. Пока не ясно, откуда у него взялось столько мусора. Но житель Рудного уже оштрафован на 20 МРП, это 53 тысячи тенге. Теперь это дело передано экологам для дальнейшего разбирательства. Они должны проконтролировать, чтобы этот человек убрал свалку за свой счет. Но это не единственное проблемное место региона. При космическом мониторинге системой «Гарыш сапары» в 2019 году было выявлено 313 несанкционированных свалок, а устранена местными исполнительными органами только 151.

«Динамика по цифрам показывает, что местные исполнительные органы не совсем справляются со своими обязанностями. В связи, с чем в 2019 году было привлечено к административной ответственности 26 сельских акимов и 2 отдела городов Костанай и Рудный, отделов ЖКХ, которые ответственны за данное направление», — указал и.о. руководителя департамента экологии Костанайской области Талгат Сабиев.

В Департаменте экологии сообщили, что до конца июня у них будут новые данные по несанкционированным свалкам и их может оказаться еще больше.

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