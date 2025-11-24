USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

Штраф более 800 тысяч тенге. О чем надо знать казахстанцам

— Сегодня, 08:44
Изображение для новости: Штраф более 800 тысяч тенге. О чем надо знать казахстанцам

pixabay.com

С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в КоАП, устанавливающие штрафы за нарушения в сфере искусственного интеллекта. Санкции дифференцированы по категориям нарушителей; базой расчёта является МРП (в 2026 году — 4 325 тенге), передает ru.sputnik.kz

Первое нарушение:

  • физические лица — 15 МРП (64 875 ₸, ~$124);
  • субъекты малого бизнеса и НКО — 20 МРП (86 500 ₸, ~$165);
  • субъекты среднего бизнеса — 30 МРП (129 750 ₸, ~$247);
  • субъекты крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 ₸, ~$827).

Повторное нарушение в течение года:

  • физические лица — 30 МРП (129 750 ₸, ~$247);
  • малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 ₸, ~$412);
  • средний бизнес — 70 МРП (302 750 ₸, ~$579);
  • крупный бизнес — 200 МРП (865 000 ₸, ~$1 654) с возможным приостановлением или запретом работы системы ИИ.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об искусственном интеллекте», которым и предусмотрены соответствующие административные меры.



