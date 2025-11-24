С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в КоАП, устанавливающие штрафы за нарушения в сфере искусственного интеллекта. Санкции дифференцированы по категориям нарушителей; базой расчёта является МРП (в 2026 году — 4 325 тенге), передает ru.sputnik.kz

Первое нарушение:

физические лица — 15 МРП (64 875 ₸, ~$124);

(64 875 ₸, ~$124); субъекты малого бизнеса и НКО — 20 МРП (86 500 ₸, ~$165);

(86 500 ₸, ~$165); субъекты среднего бизнеса — 30 МРП (129 750 ₸, ~$247);

(129 750 ₸, ~$247); субъекты крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 ₸, ~$827).

Повторное нарушение в течение года:

физические лица — 30 МРП (129 750 ₸, ~$247);

(129 750 ₸, ~$247); малый бизнес и НКО — 50 МРП (216 250 ₸, ~$412);

(216 250 ₸, ~$412); средний бизнес — 70 МРП (302 750 ₸, ~$579);

(302 750 ₸, ~$579); крупный бизнес — 200 МРП (865 000 ₸, ~$1 654) с возможным приостановлением или запретом работы системы ИИ.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об искусственном интеллекте», которым и предусмотрены соответствующие административные меры.

Как будут казахстанцам списывать "чужие" кредиты Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разъяснило механизм защиты граждан от кредитного мошенничества....

Погода в Костанайской области: осадки, гололёд и метель ночью В ночь на ближайшие сутки в северных и восточных районах Костанайской области ожидаются осадки в...

Кто останется без электричества в Костанае? Плановые отключения электроэнергии в Костанае с 24 ноября. ТОО «ЭПК-forfait» (Костанайские Горэлектросети) информирует потребителей о...