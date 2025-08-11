Принятый в июне приказ министра экологии предусматривает штраф за вырубку обычных деревьев и кустов, а не только редких видов. Но эти нормы распространяются не на все территории, сообщает NUR.KZ.

Согласно принятому в июне 2025 года приказу (вступил в действие 5 июля), под защитой закона оказались виды обычных деревьев и кустарников.

Так, за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель обычного карачага (вяза), ели, можжевельника, абрикоса, акации и так далее казахстанцам придется заплатить серьезные суммы возмещения – до 80 МРП (314 560 тенге на 2025 год) за одно дерево или куст в зависимости от их возраста.

То есть речь идет не только об особо редких и исчезающих видах, но и о тех, что растут в обычных дворах домов, жилых комплексов и на общих территориях в городах и селах.

Чтобы узнать, кто имеет права на вырубку дерева и на каких участках, редакция NUR.KZ обратилась за комментариями в Управление экологии и окружающей среды города Алматы.

Не только компенсация, но и штрафы, а также уголовное наказание

Как отмечают в ведомстве, помимо указанных сумм компенсации за нанесение ущерба деревьям и растениям, их незаконная вырубка влечет к административной ответственности по статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Также имеется обязанность осуществить компенсационную посадку в 50-кратном размере от количества срубленных насаждений.

Столбики монет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Например, согласно КоАП, если ущерб нанесен деревьям и кустарникам, не входящим в лесной фонд, на сумму до 50 МРП (до 196 600 тенге на 2025 год), то за это грозит:

физлицам – штраф в размере 50 МРП ( 196 600 тенге );

); должностным лицам, субъектам предпринимательства или некоммерческим организациям (НКО) – от 150 до 500 МРП (от 589 800 до 1 960 000 тенге) с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Если деревья и кустарники входят в лесной фонд, то штрафы будут в два раза больше.

А если нарушение повторится в течение года (или оно допущено на особо охраняемых природных территориях), то наказание увеличится в три раза: до 150 МРП (589 800 тенге) для физлиц и до 1 500 МРП (до 5 898 000 тенге) для бизнеса, НКО и должностных лиц.

При этом следует отметить, что порубка и уничтожение деревьев и кустарников с причинением ущерба свыше 50 МРП будет наказываться уже согласно статье 340 Уголовного кодекса РК (УК):

при ущербе вне лесных фондов – штрафом до 160 МРП ( 629 120 тенге ), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом до 40 суток, с конфискацией имущества;

), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом до 40 суток, с конфискацией имущества; если растения входят в лесной фонд – штрафом до 2 000 МРП (до 7 864 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо общественными работами до 600 часов, либо ограничением или лишением свободы до трех лет, с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность до трех лет или без такового.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если же такое нарушение повторится, или оно совершено группой лиц, или на особо охраняемой природной территории, либо ущерб окажется крупным (свыше 500 МРП или более 1 966 000 тенге), то штраф составит уже до 3 000 МРП (до 11,8 млн тенге).

Либо наказание могут заменить исправительными работами в том же размере, либо общественными работами на срок до 800 часов, либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

На каких территориях запрещена самовольная вырубка

В ведомстве отмечают, что запрет на самовольную вырубку распространяется на территории, находящиеся в ведении государства или юридических лиц, включая:

дворы многоквартирных домов;

парки и скверы;

улицы и бульвары;

территории организаций и незастроенные городские участки.

То есть на подобных территориях казахстанцам запрещено самовольно вырубать деревья и кустарники – за это могут назначить серьезный штраф. Для осуществления вырубки понадобится соответствующее разрешение – оно оформляется через портал eGov.kz.

«При этом действие правил не распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на участках государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также на территориях индивидуальных жилых домов и дачных участков», – отмечают в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

То есть на личных участках жители города могут спиливать обычные кусты и деревья, которые не относятся к редким и исчезающим видам.

