Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлёк к ответственности жительницу города К., не исполнившую родительские обязанности. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Дело рассмотрено по статье КоАП РК «Нахождение несовершеннолетнего вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей».
По материалам суда, после ранее вынесенного предупреждения К., являясь матерью несовершеннолетнего 2008 года рождения, в течение года допустила повторное правонарушение. Её сын находился в центральном парке Костаная около 02:00 без сопровождения взрослых. В судебном заседании К. признала вину и раскаялась.
Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 27 524 тенге.
Суд напомнил, что обязанность родителей — обеспечивать безопасность несовершеннолетних и не допускать их пребывания вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.
