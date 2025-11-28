Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области привлёк к ответственности жительницу города К., не исполнившую родительские обязанности. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Дело рассмотрено по статье КоАП РК «Нахождение несовершеннолетнего вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей».

По материалам суда, после ранее вынесенного предупреждения К., являясь матерью несовершеннолетнего 2008 года рождения, в течение года допустила повторное правонарушение. Её сын находился в центральном парке Костаная около 02:00 без сопровождения взрослых. В судебном заседании К. признала вину и раскаялась.

Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 27 524 тенге.

Суд напомнил, что обязанность родителей — обеспечивать безопасность несовершеннолетних и не допускать их пребывания вне дома в ночное время без сопровождения взрослых.

