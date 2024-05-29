Штраф для недобросовестных предпринимателей будет введен в Казахстане

Комитет по защите прав потребителей предлагает ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемое в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при его обращении к предпринимателю, передаёт BaigeNews.

Размер штрафа составит от 10% до 50% в зависимости от суммы иска потребителя. Данный правовой инструмент нацелен на стимулирование бизнес-сообществ, без участия государства. Об этом рассказал председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на площадке СЦК.

Это позволит, прежде всего, стимулировать бизнес-среду на досудебное разрешение гражданского спора с потребителем и стать ориентированным на благо общества.

«Гражданский правовой штраф станет главным инструментом общественных институтов защиты прав потребителей, это усилит конкуренцию на внутреннем рынке, стимулирует потребителей объединятся для защиты общих интересов. Также предлагаются поправки по усилению защиты прав потребителей в онлайн торговле. В рамках действующего Закона требования, предъявляемые к офлайн продавцу распространяются и на онлайн. Однако не всегда они соблюдаются, особенно продавцами, торгующими на электронных торговых площадках. Поэтому нами предлагается обязать владельцев электронных торговых площадок включать в договора с предпринимателями, обязательства и условия по соблюдению ими требований законодательства о защите прав потребителей», — заявил спикер.

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