Штраф до 300 МРП — в Казахстане ужесточат требования к операторам техосмотра

В Казахстане планируют ужесточить правила для операторов технического осмотра автомобилей, так в частности увеличат штрафы за фиктивный техосмотр.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикалий Мукатаев ответил на депутатский запрос о проблемах инфраструктуры и экологии Алматы, а заодно поделился какие ужесточения и требования ждать операторам техосмотра автомобилей, сообщает orda.kz

«По результатам работы рабочей группы правительством Республики Казахстан разработана и утверждена Дорожная карта, где предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта. В частности, это 4 мероприятия по снижению выбросов из энергоисточников, 3 – по снижению выбросов от частного сектора на угле, 3 – по исключению риска нарушения воздушной циркуляции, 2 – по озеленению и 12 – по снижению выбросов автотранспортных средств», — написал вице-министр в своем ответе. Но вместе с тем, добавил он, сейчас прорабатываются вопросы ужесточения требований к операторам технического осмотра и усиления ответственности за нарушения в сфере проведения технического осмотра. Проще говоря, если оператор выдаст диагностическую карту, которая не будет соответствовать состоянию авто, ответственности он не избежит. Более того, может лишиться даже лицензии.

«В проект Закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» включены поправки в части усиления ответственности Центров технического осмотра за проведение обязательного технического осмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП с исключением из реестра и запрещением деятельности до 3-х лет), дополнения административной ответственностью оператора Единой системы «Техосмотр» за нарушение требований Правил организации и проведения техосмотра и владельцев АТС за прохождение фиктивного техосмотра», — написал Серикалий Мукатаев.

Вместе с тем, после завершения внесения изменений и дополнений планируется запуск в пилотном режиме проверок авто «на соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах установленным требованиям в центрах технического осмотра города Алматы». А еще собираются создать в городе экологические зоны с возможность запрета въезда по уровню загазованности машины.

Вице-министр уточнил, что мероприятия планируется завершить к концу 2024 года.

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