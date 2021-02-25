Штраф в 1 млн 200 тысяч тенге должна заплатить предприниматель из Лисаковска по предписанию мониторинговой группы

1 млн 200 тысяч тенге штрафа должна заплатить предприниматель из Лисаковска по предписанию мониторинговой группы, которые в конце осени обнаружили нарушения в работе ее образовательной студии. Евгения Гурина владеет образовательным центром в Лисаковске и сейчас уже не один месяц ведет судебный процесс, пытаясь отменить для себя штраф от мониторинговой группы, передает alau.kz

По словам девушки, 7 ноября прошлого года, в студии проводился мастер-класс по изготовлению слаймов. В сто квадратном помещении находилось 7 человек, один ребенок не пришел. По мнению Евгении, согласно постановлению санврача на тот момент, в детском центрам было разрешено работать из расчета 4 квадратных метра на одного клиента.

«Они когда ко мне вошли у нас людей не было. Я сама в объяснительной написала, что хочу провести мастер-класс. Они бы сами не установили, но они сказали, что просто пришли провести объяснительную, я думала, что образовательная для меня деятельность была», — говорит руководитель образовательного центра Евгения Гурина.

Через неделю в ноябре мониторинговая группа пришла вновь и озвучила сумму штрафа. 1 млн 200 тысяч тенге — неподъемная сумма для нее особенно во время пандемии. Девушка подала заявление в исковое заявление в суд Лисаковска, который проиграла, штраф остался прежним.

В суде первой инстанции Евгения проиграла и тогда, после заявления предпринимателья, к делу подключились представители палаты предпринимателей Костанайской области. По словам юриста Рената Давлетпаева, сейчас подана апелляция на решение суда первой инстанции, в палате надеются, что шанс на отмену штрафа все еще есть и советуют другим бизнесменам при возникновении таких случаев, обращать к ним за помощью, которую юристы палаты окажут бесплатно.

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