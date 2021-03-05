Штраф в 2 МРП. Участковые инспекторы обходят автобусы в Костанае

Участкового инспектора теперь можно встретить и в автобусе. Полицейские присоединились к контролерам, и разъясняют правила новой системы оплаты за проезд. Проехать «зайцем» и не понести за это наказание теперь жителям областного центра не удастся. Нарушителям грозит штраф в размере 2 МРП. В течение месяца контролеры и участковые инспекторы будут вести разъяснительную работу.

Разъяснительную работу контролеры с пассажирами городского транспорта ведут уже на протяжении нескольких недель. Главная их задача — рассказать о всех существующих способах оплаты и предупредить об ответственности за проезд без билета. Вопросов, по словам контролеров, костанайцы задают не мало.

«Получается в день мы заходим в 6-7 автобусов. Ознакамливаем людей с 6 способами оплаты, говорим, как оплата производится. Где-то подсказываем, где-то устанавливаем приложение для оплаты», — говорит контролер Анатолий Овечкин.

И если к контролерам в автобусах костанайцы уже привыкли, то увидев полицейских удивляются. По словам инспектора, ранее такую работу они не проводили.

«Данная работа проводится впервые в Костанае. Сейчас будут проводиться разъяснительные работы с пассажирами, проводится получается рейды с пассажирами в автобусах, пока в течении месяца, а потом уже дополнительно после разъяснительной работы — людей штрафовать», — отметил участковый инспектор Даурен Искаков.

Проехать без билета бумажного или электронного удовольствие не дешевое. Кстати, пассажиру без подтверждения оплаты за проезд придется потратить не только деньги на оплату штрафа, но еще и время. Административный протокол будут составлять на месте. За это пассажиры будут привлекаться к административной ответственности. Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2 МРП (почти 6000 тенге). Будет составлен административный протокол.

К слову, пока действует ознакомительный период, пассажиров-безбилетников в костанайских автобусах контролеры не встречали. Говорят, люди постепенно привыкают к новому способу оплаты, и наиболее удобным считают транспортные и банковские карты. Этот вид оплаты наиболее популярен.

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