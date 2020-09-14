Штраф в 30 МРП заплатить владелец ресторана за проведение свадьбы в Костанае

Костанайских предпринимателей снова проверяют. Рейдовые группы из числа сотрудников СЭС, полиции и акимата посещают магазины, рестораны, сауны, чтобы узнать соблюдаются ли там санитарные правила. Как оказалось соблюдаются они не везде. В одном из ресторанов города костанайцы отмечали свадьбу для «самых близких». Из-за такого праздника владельцу заведения грозит штраф, передает alau.kz

Сотрудники СЭС, городского акимата и полиции почти месяц не проводили проверки объектов бизнеса на соблюдение санитарных правил. Но в пятницу вечером рейды возобновились. Мониторинговая группа хотела лишь напомнить предпринимателям о правилах. С этой целью они посетили 8 объектов.

«Это кафе, рестораны, сауны. В основном продуктовые магазины. В основном была проведена разъяснительная работа. И наличие разрешительных актов готовности, также разметок, наличие запасов масок, перчаток», — рассказал руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Костанай Алмат Байкенов.

У членов группы наготове был график посещения объектов, но все поменялось после анонимного звонка. Как сообщил Алмат Байкенов, к ним поступил вызов о массовом гулянии в ресторане Palazzo, расположенном на набережной по ул. Гашека. Туда незамедлительно и направилась группа. Правда, двери оказались закрыты, но громкая музыка и скопление дорогих авто на парковке все-таки доказывали, что внутри праздник. С трудом, но мониторинговая группа смогла попасть в здание. Как выяснилось, в ресторане отмечали свадьбу, около 40 «самых близких» гостей и все уже собирались расходиться. Но рейдовую группу все это не убедило. Полицией был составлен рапорт и владельца заведения ждет штраф. Алмат Байкенов уточнил, что это 30 МРП. Но почему просто сходить в ресторан можно, а устраивать небольшие праздники все еще нельзя?

«Вот вы пришли 3-4 человека пришли, посидели и, в общем, там 30. А когда тои, там же все знакомые, родственники и так далее. Там же как всегда? Близко общаются, здороваются, целуются ну и так далее. Соответственно мы можем иметь распространение инфекции», — пояснил Алмат Байкенов.

Кстати, в этот раз гостей мероприятия не привлекали к ответственности, поскольку пока рейдовая группа пробивалась внутрь, все они благополучно разошлись. Тем не менее стоит помнить, что хоть в области уже нет понятия жесткого карантина и локдаун, но некие ограничения все еще остаются. К примеру, в субботу и в воскресенье не все объекты могут работать.

«Запрет на работу крытых рынков продовольственных и непродовольственных, также запрет на проведение всех массовых мероприятий. Поминальные обеды, свадьбы, торжества и так далее. Также запрет на работу парикмахерских, салонов красоты и саун. Общественные бани работают», — добавил Алмат Байенов.

В будние дни же все это можно, за исключением массовых мероприятий. Посещать пункты общественного питания разрешено в любой день. Работать они могут без ограничения по времени, но с наполняемостью зала, либо летней террасы не более 30 человек.

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